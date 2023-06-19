سعر الدولار يواصل التعافي الإثنين بعد تعليقات مشددة من الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع، حيث النشاط المتزايد حالياً فى عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، خاصة بعد تعليقات مشددة من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

عززت تلك التعليقات من احتمالات استئناف المركزي الأمريكي سريعاً مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة بداية من اجتماع تموز/يوليو المقبل، ويترقب المستثمرون ظهور المزيد من الأدلة حول هذا التوجه على مدار هذا الأسبوع.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى 102.55 نقطة، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.30 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 102.25 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.15%، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 102.00 نقطة.

بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة، أظهرت بيانات ارتفاع غير متوقع فى ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال يونيو، على حسب مسح أجرته جامعة ميشيجان.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم، فقد مؤشر الدولار نسبة 1.2%، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.