سعر الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 19.26 جنيه للبيع في عدد من البنوك

يواصل سعر الدولار اليوم مسيرة الارتفاع بنهاية التعاملات على مستويات الشراء والبيع، داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية.

على سعر للدولار في مصر

أظهرت شاشات تداول بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران عن أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 19.23 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

كما يعرض أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلى وبنك مصر)، سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 19.18 جنيه للبيع، و19.24 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما تمنح شبكة فروع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار للأفراد والشركات عند 19.20 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

كما سجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.