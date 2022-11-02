سعر الدولار يواصل الارتفاع بنحو 5 قروش للبيع وللشراء

ارتفع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم بنحو 5 قروش ليسجل 24.30 سعراً للبيع، و 24.20 للشراء، وذلك في بنك أبوظبي الإسلامي.

ويظل الدولار ثابتاً عند سعر أمس ليسجل 24.25 للبيع و 24.15 للشراء في بنك كريدي أجريكول، بلوم، ميد بنك، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، وبنك HSBC.

وسجل سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 24.24 للبيع، و 24.11 للشراء، كما سجل أدني سعر صرف للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي 24.10 للبيع، و 24.00 للشراء في كل من البنوك الآتية:

بنك مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس الماضي27 أكتوبر، اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، لتحدد قيمته بناء علي قوي العرض والطلب في السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس (2%).

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.