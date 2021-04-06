سعر الدولار يواصل استقراره في نهاية تعاملات الثلاثاء 6-4-2021

عرض بنك الأهلى الكويتي، وحيدًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، فى البنوك المصرية، ليسجل في المتوسط مستوى 15.659 جنيه للشراء، و 15.758 للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وطبقا لبيانات البنك المركزي، استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية منذ بداية شهر أبريل الجاري.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك الأهلى الكويتي، وحيدًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، تعاملات اليوم الثلاثاء، لدى البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في بنك مصر، خلال تعاملات اليوم، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك فيصل الإسلامى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الكويت الوطني ، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك المشرق ، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك قناة السويس ، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي في الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس 2021

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

فيما شهد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، استقرارا نسبيا عند مستوى 15.646 جنيه للشراء ، و 15.777 جنيه للبيع ، مقابل 15.647 للشراء ، و 15.777 للبيع فى تعاملات أمس الإثنين ، وفقا لبيانات البنك المركزي.