سعر الدولار يواصل استقراره بمنتصف تعاملات الأربعاء 3-2-2020

بنك QNB يعرض العملة الأمريكية عند أدنى سعر في السوق

واصل سعر الدولار أمام الجنيه استقراره دون تغيير في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأمس الثلاثاء، استقر متوسط سعر العملة الخضراء، طبقا لبيانات البنك المركزي، عند مستوى 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.

يذكر أن ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.9%، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020، لتسجل 27.1 مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري، الأسبوع الجاري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت في الفترة يناير/ نوفمبر 2020، ارتفاعًا ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ وبنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

أعلى سعر للدولار في مصر

سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى لها بمنتصف تعاملات اليوم عند 15.68 جنيه للشراء في أغلب البنوك العاملة بمصر.

ومن أبرز البنوك التي تشتري الدولار عند أعلى سعر، كلًا من بنك كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك عوده، بنك المشرق، البنك التجاري الدولي، بنك HSBC، بنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- مستوى 15.663 جنيه للشراء و15.795 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، بمنتصف التعاملات عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وبذلك يعرض البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الخضراء عند أدنى مستوى لها في السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك QNB

تداول بنك QNB سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في المنتصف عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قام بنك الإسكندرية بعرض سعر الدولار أمام الجنيه قرب أدنى مستوى في السوق المصرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

وفي بنك أبوظبي الأول، بلغ سعر الدولار في منتصف التعاملات مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي الكويتي، مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء. الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

واصلت العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه، بمنتصف التعاملات، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، لدى بنك التعمير والإسكان.