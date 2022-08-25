سعر الدولار يواصل ارتفاعه لليوم الثالث ويسجل 19.22 جنيه للبيع في البنوك

يواصل سعر الدولار ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي بنهاية التعاملات على مستوى البيع، داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية.

أعلى سعر للدولار في مصر

بينت شاشات تداول بنوك العقاري المصري العربي والإسكندرية والمصرف المتحد عن أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 19.16 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

كما يتيح أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلى وبنك مصر)، سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 19.15 جنيه للبيع، و19.21 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك بلوم

كما تقدم شبكة فروع بنك بلوم سعر صرف الدولار للأفراد والشركات عند 19.12 جنيه للشراء، و19.21 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

كما سجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.