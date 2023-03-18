سعر الدولار يهبط وسط قلق في الأسواق بسبب أزمات البنوك

سجل سعر الدولار تراجعا مع استمرار تراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعافت الأسهم الأوروبية في وقت مبكر أمس الجمعة لكن التعافي فقد زخمه إذ ظلت معنويات المستثمرين ضعيفة بعد أسبوع من الاضطرابات عقب انهيار بنك سيليكون فالي في العاشر من مارس.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.604 % بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يسفر عن زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في 22 مارس.

وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 0.66 % إلى 1.0675 دولار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 0.70 % في أحدث تداولاته ليبلغ 1.2192 بينما هبط الدولار 0.39 أمام الفرنك السويسري.

وارتفع سعر الين الياباني 1.48% إلى 131.77 ين للدولار، كما ربح الدولار الأسترالي 0.81 % ليبلغ 0.671 دولار.