سعر الدولار يهبط والين يقفز بعد تصريحات رئيس مودرنا عن فاعلية اللقاحات

تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات اليوم الثلاثاء وارتفع سعر الين مقتربا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا للأدوية لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية إن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المرجح أن تكون أقل فاعلية في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسعت الأسواق في مختلف أرجاء العالم لتجنب المخاطر، فهبط سعر الدولار بنسبة 0.3 % أمام العملات المنافسة في حين ارتفع سعر الين 0.4 % أمام الدولار مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر الجاري وبلغ 112.95 ين للدولار.

وقال خبراء استراتيجيون من شركة ميزوهو في مذكرة للعملاء: “تعززت مخاوف المتعاملين في الأسواق من المزيد من النتائج المقوضة للاقتصاد العالمي الليلة الماضية بتصريحات الرئيس التنفيذي لمودرنا”.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ست نقاط أساس إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مما دفع الدولار للهبوط بعد أن تبنت الأسواق وجهة النظر القائلة بأن طول أمد مكافحة الفيروس سيقوض التوقعات بشأن سرعة اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- قراره برفع الفائدة في عام 2022.

وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار لكنه ظل على مسافة غير بعيدة من أدنى مستوياته منذ يوليو 2015 أمام اليورو.

ونزل سعر الدولار الأسترالي 0.65 % إلى مستوى قياسي جديد في 12 شهرا وسجل 0.7093 دولار أمريكي، ونزل سعر الدولار النيوزيلندي 0.6 % إلى 0.6783 دولار أمريكي بعد نشر التصريحات مقتربا من تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو من العام 2015.

ومن المتوقع أن يتخلى اليورو عن مكاسبه قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر الجاري.

وكان اليورو قد انخفض مقتربا من أدنى مستوياته في نحو 17 شهرا وبلغ 1.11864 دولار الأسبوع الماضي مع تمسك صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي بموقفهم اللين في مواجهة التضخم.

وقبل ظهور المتحور أوميكرون كان المحرك الرئيسي لأسواق العملات هو تصورات المتعاملين عن مدى سرعة إقدام البنوك المركزية المختلفة في العالم على إنهاء تحفيزات اتخذتها في مواجهة الجائحة ورفع أسعار الفائدة مع تطلعها لمكافحة التضخم دون الإضرار بالنمو.

رئيس مودرنا التنفيذي يرجح أن تكون اللقاحات أقل فعالية مع أوميكرون

قال رئيس شركة مودرنا لصناعة الأدوية إنه ليس من المرجح أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة مع السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بنفس قدر فعاليتها مع السلالة دلتا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأثارت هذه التصريحات قلقا جديدا في الأسواق المالية بشأن مسار الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمودرنا ستيفان بانسل في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”: “على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى… الذي كان لدينا مع دلتا.

وأضاف بانسل : “أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم… ذهبوا إلى أن ‭‭‭‭‬‬الأمر لن يكون جيدا”.

وقد تؤدي مقاومة اللقاحات إلى مزيد من الأمراض ودخول حالات إلى المستشفيات وإطالة أمد الجائحة. وأثارت تعليقاته عمليات بيع في أسواق النفط والأسهم وبعض أسواق الصرف.

وأضاف بانسل أن العدد الكبير من التحورات‭‭‭ ‬‬‬على البروتين التاجي الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية يرجح أن من الضروري إجراء تعديل على الإنتاج الحالي من اللقاحات.