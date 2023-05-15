سعر الدولار يهبط من ذروة 5 أسابيع مع إشارات فيدرالية والليرة تضعف

شهد سعر الدولار الأمريكي هبوطا في التعاملات الأوروبية المبكرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في 5 أسابيع بسبب مخاوف التضخم،وفى المقابل تراجعت الليرة التركية بسبب حالة عدم اليقين السياسي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

ويهبط مؤشر الدولار الأمريكي الآن في تمام الساعة الواحدة بتوقيت الرياض إلى 102.395 هبوطًا بـ 0.11% مقابل سلة من العملات الأجنبية، بعد أن ارتفع إلى 102.75 للمرة الأولى منذ ذلك الحين في 10 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

كما رفع سعر الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة العاشرة على التوالي، لكنه ألمح إلى أنه قد يكون على وشك إيقاف الجولة الأكثر صرامة من تشديد السياسة خلال 40 عامًا لحين دراسة البيانات الاقتصادية وتقييم تأثير التشديد حتى الآن.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 4.9% في أبريل، بانخفاض من 5% في مارس، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يشير إلى أن التضخم ظل ثابتًا، في حين أن استطلاع المستهلكين الأمريكيين على المدى الطويل أوضح ارتفاع توقعات التضخم الأجل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.