سعر الدولار يهبط مع مراهنة الأسواق على انتهاء المركزي الأمريكي من رفع الفائدة

هبط الدولار إلى مستويات متدنية يوم الأربعاء بعد أن تراجع خلال الليل مع صدور قراءة مفاجئة أضعف للتضخم في الولايات المتحدة عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) وصل لنهاية دورة تشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

في الوقت نفسه، تلقى اليوان الصيني في الخارج بعض الدعم بعد أن تجاوز الإنتاج الصناعي المحلي ونمو مبيعات التجزئة التوقعات.

وقال روب كارنيل رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادي وكبير الاقتصاديين في آي.إن.جي إن بيانات النشاط تبدو بوجه عام “دليلا إضافيا على التقدم البطيء جدا” في الاقتصاد الصيني.

وارتفع اليوان في الخارج لفترة وجيزة مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 7.2385 مقابل الدولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 7.2477 دولار.

في الوقت نفسه، استمرت الأخبار القاتمة في التدفق من قطاع العقارات الصيني، إذ أظهرت بيانات رسمية انخفاض المبيعات بوتيرة أسرع في أكتوبر وتراجع الاستثمار.

وقال كارنيل إنه مع عدم وجود نهاية في الأفق للمشكلات في هذا القطاع، فمن المرجح أن يتسرب ذلك إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد الصيني.

وصعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6029 مقابل الدولار.

وأدت عمليات بيع مكثفة للدولار إلى ارتفاع العديد من العملات المقابلة له، مع بقاء اليورو قريبا من أعلى مستوى في أكثر من شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء.

وقد نشأ النشاط المحموم في سوق العملات بسبب البيانات التي أظهرت عدم تغير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، مع ارتفاع سنوي في التضخم الأساسي بوتيرة هي الأقل خلال عامين.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 %، وهو ما دون تقديرات الاقتصاديين، بعد ارتفاعه 3.7 % في سبتمبر .

دفعت البيانات المشاركين في السوق إلى توقع عدم إقدام المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر المقبل.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، في أحدث قراءة 104.14، وهو ليس ببعيد عن أدنى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء عند 103.98.

ومع تراجع الدولار، استقر اليورو بالقرب من 1.08725 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس في اليوم السابق.