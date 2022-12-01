سعر الدولار يهبط لقاع 3 شهور أمام الين بعد تصريحات الإحتياطي الفيدرالي

هبط سعر الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ركز المستثمرون على تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حول إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة “في وقت مبكر ربما يكون في ديسمبر المقبل”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال باول أمس الأربعاء إن “إبطاء الوتيرة في هذه المرحلة أسلوب جيد لتحقيق التوازن بين المخاطر” لكنه أضاف أن السيطرة على التضخم “ستتطلب إبقاء السياسة في مستوى تقييدي لفترة”.

وانخفضت العملة الأمريكية في أحدث معاملات 1.32% إلى 136.295 ين بعدما هبطت إلى 136.205 ين مسجلة أدنى مستوياتها أمام العملة اليابانية منذ 26 أغسطس.

والعلاقة بين الدولار والين حساسة للغاية لأي تغيرات في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والتي تراجعت ليل الأربعاء بعد تصريحات باول مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين عند 3.6%. وبلغ العائد في أحدث معاملات بطوكيو 3.6163%.

وتقيم الأسواق احتمالا بنسبة 91 % أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم مقابل احتمال بنسبة تسعة بالمئة أن يرفعها بواقع 75 نقطة أساس مجددا. ومن المتوقع بنسبة أقل من خمسة بالمئة أن تبلغ الزيادات ذروتها في مايو .

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو، انخفاضه من جلسة يوم الأربعاء أكثر من واحد بالمئة فهبط 0.28 بالمئة أخرى إلى 105.48. وهوى المؤشر 5.2 % في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2010.

وارتفع اليورو 0.39% إلى 1.04485 دولار ليعاود الاتجاه صوب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 1.0497 دولار الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.36% إلى 1.2102 دولار ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.2153 دولار.

وارتفعت أيضا العملات الحساسة للمخاطر إذ صعد الدولار الأسترالي في أحدث معاملات 0.55% إلى 0.6826 دولار أمريكي وهو أعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر أيلول. وارتفع الدولار النيوزيلاندي 0.69% إلى 0.63405 دولار أمريكي بعدما لامس 0.6325 دولار أمريكي مسجلا أعلى مستوى منذ 17 أغسطس

ولقيت العملتان الأسترالية والنيوزيلندية دعما من مؤشرات على تخفيف الحكومة الصينية إجراءات سياسة (صفر كوفيد).

وشهد اليوان الصيني بعض التقلبات في المعاملات الخارجية بعدما أفادت تقارير إعلامية أن العاصمة بكين ستسمح للبعض بالحجر المنزلي. وارتفع الدولار في أحدث معاملاته 0.12% مسجلا 7.0546 يوان بعدما هبط 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0256 يوان.