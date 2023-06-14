سعر الدولار يهبط لقاع 3 أسابيع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد أنباء عن تسجيل أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين، مما عزز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل مؤشر الدولار إلى 103.04 بعد صدور البيانات، وكان أحدث تداول له منخفضا 0.3 بالمئة عند 103.21.

وصعد اليورو 0.4 % إلى 1.0795 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.0824 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو .

وارتفع الدولار أمام الين 0.2 % إلى 139.91 ين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 % الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين، وكان المؤشر قد زاد 0.4 % في أبريل.

وفي 12 شهرا حتى مايو ، ارتفع المؤشر أربعة بالمئة وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة 4.9 بالمئة في أبريل.

وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 1.2621 دولار، وارتفع في أحدث تداول 0.9 % إلى 1.2618 دولار إذ يراهن المتداولون على أن بنك إنجلترا المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بأعلى مما كان متوقعا في السابق.

وهوى اليوان الصيني في آسيا إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتعثر من الجائحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط اليوان الصيني في السوق المحلية إلى 7.168 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، وسجل في أحدث تداول انخفاضا 0.2 % عند 7.158 للدولار