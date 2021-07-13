سعر الدولار يهبط قليلا الثلاثاء قبيل بيانات التضخم وشهادة باول

مقابل اليورو، انخفض سعر العملة الأمريكية قليلا خلال الجلسة الآسيوية إلى 1.1868 دولار ولكنه يظل مرتفعا 2.2 بالمئة أمام العملة الموحدة خلال شهر.

تسود حالة من الترقب أسواق العملات في حين هبط سعر الدولار قليلا في تعاملات اليوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأمريكية التي يعتقد متعاملون أنها قد تعطي مؤشرات على توقيت تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ودعمت إمكانية رفع أسعار الفائدة، التي اثارها تغير مفاجئ في لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- الشهر الماضي، الدولار في الأسابيع الأخيرة مع إعادة تقييم مستثمرين افتراض أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة.

ومقابل اليورو، انخفض سعر العملة الأمريكية قليلا خلال الجلسة الآسيوية إلى 1.1868 دولار ولكنه يظل مرتفعا 2.2 بالمئة أمام العملة الموحدة خلال شهر.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.5 % من مايو 4.9 % مقارنة به قبل عام. ويعتقد متعاملون أن أي تغير عن التوقعات سيؤدي إلى تحرك للدولار وفي سوق السندات نتيجة تغير في التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.

وفي أحدث تعاملات في آسيا، سجلت العملة اليابانية 110.37 ين مقابل الدولار واستقر الفرنك السويسري عند 0.9146 مقابل الدولار مقتربا من أعلى مستوى في شهر.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.7491 دولار أمريكي وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.3895 دولار.

وبعيدا عن التضخم، تلوح في الأفق المزيد من الاختبارات للعملة الأمريكية من شهادات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل حساسية بالغة في السوق من أي حديث عن تقليص مبكر للتحفيز.

ويدلي جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي بشهادته أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

وارتفع سعر الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 0.6993 دولار، دون متوسطه المتحرك في 20 عاما.

وصعد سعر اليوان الصيني لأعلى مستوى في أسبوع تقريبا بعد بيانات تجارة قوية على نحو مفاجئ قلصت المخاوف بشأن تباطؤ في أكبر تعاف اقتصادي في العالم.

وجرى تداول سعر العملة الصينية في أحدث تعاملات عند 6.4655 للدولار.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.222. وتعرضت العملات الرقمية لضغوط وهبطت بتكوين 1% إلى 32789 دولارا وهبطت إيثريوم عن المتوسط المتحرك في 200 يوم إلى 1990 دولارا.