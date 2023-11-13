سعر الدولار يهبط قبيل صدور بيانات أمريكية هامة

نخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين، مع قلق المتداولين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.06٪ ليصل إلى 105.665

وبدأ الأسبوع الجديد مع تراجع الدولار، حيث ينتظر المتداولون صدور بيانات سعر المستهلك الأمريكية لشهر أكتوبر، غدا الثلاثاء، للحصول على تحديث حول التقدم الذي أحرزه بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركته للحفاظ على الاقتصاد، وقد تراجع التضخم من أعلى مستوياته في عدة عقود في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر بنسبة 0.4% نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الإيجار، لكنه أظهر أيضًا اعتدالًا في ضغوط التضخم الأساسية.

ويؤدي التبريد الأكثر حدة إلى زيادة الحديث عن معدل الذروة، والذي يغذيه تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، والذي أشار إلى تخفيف الظروف في سوق العمل.

ومع ذلك، ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن المعركة ضد التضخم ربما لم تنته بعد، وأن رفع أسعار الفائدة أمر ممكن – وهي وجهة النظر التي أيدها إلى حد كبير مجموعة من زملائه على مدار الأسبوع.