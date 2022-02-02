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سعر الدولار يهبط في ختام الأربعاء بعد تقرير ضعيف للوظائف بالقطاع الخاص

هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة أبرزها اليورو، 0.3 % إلى 95.959 متجها نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية
محمد عبد السند 1:00 ص, الخميس, 3 فبراير 22 1:00 ص, الخميس, 3 فبراير 22

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انخفض سعر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع خلال تعاملات الختامية الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات هبوطا في التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي في يناير المنصرم بسبب الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

لكن من غير المرجح أن تمنع هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- من زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في 15 و16 مارس المقبل. لكن التقرير قلص التوقعات لزيادة كبيرة في سعر الفائدة قدرها نصف نقطة مئوية.

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وعلى النقيض، صعد سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لثالث يوم على التوالي مواصلا الابتعاد عن أدنى مستوى في 20 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي، مع صعود التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي. وغذى ذلك رهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

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وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة أبرزها اليورو، 0.3 % إلى 95.959 متجها نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية.

وارتفع اليورو 0.34 % إلى 1.1307 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يشير إلى مسار أسرع لتشديد السياسة النقدية في اجتماعه يوم الخميس.

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وصعد الجنيه الاسترليني 0.4% الى 1.3584 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في حوالي أسبوعين عند 1.3587 دولار قبيل اجتماع بنك انجلترا المركزي اليوم الخميس.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5%.

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بقلم محمد عبد السند

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