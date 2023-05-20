سعر الدولار يهبط بعد تصريحات «باول» وتوقف محادثات الدين

شهد سعر الدولار الدولار هبوطا بعدما عبر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن موقف أقل تشددا حيال السياسة النقدية، وهو ما خالف توقعات الأسواق، قائلا إن البنك ربما لا يحتاج لرفع أسعار الفائدة في ضوء التشديد الحالي للائتمان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتأثرت العملة الأمريكية أيضا بتوقف مفاوضات رفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقال باول في مؤتمر صحفي للبنك المركزي في واشنطن، إن تشديد الائتمان يعني أن “سعر الفائدة في سياستنا ربما لا يحتاج للرفع بنفس المقدار الذي كنا سنحتاج إليه في ظروف مختلفة لتحقيق أهدافنا”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% إلى 103.08 بعدما سجل أعلى مستوياته في سبعة أسابيع الجلسة الماضية. وعلى مدار الأسبوع، سجل الدولار زيادة بنسبة 0.6%.

وصعد اليورو 0.3% إلى 1.0806 دولار مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.8%.

وتراجع الدولار 0.7 أمام العملة اليابانية مسجلا 137.76 ين بعدما ارتفع لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 138.745 ين في وقت سابق. وارتفعت العملة الأمريكية 1.7% هذا الأسبوع وهي في طريقها لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف فبراير.

وفي الوقت نفسه قال كبير المفاوضين الجمهوريين إن المفاوضات بين الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار قد توقفت مؤقتا، في حين قال البيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.