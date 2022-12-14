سعر الدولار يهبط بعد بيانات التضخم الأمريكية

هبط سعر الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في ستة أشهر أمام اليورو بعد نشر البيانات. ووصل اليورو إلى 1.0673 دولار وهو أعلى مستوى له منذ يونيو، وسجل في أحدث تعاملات زيادة 0.9 % إلى 1.0631 دولار.

وتراجع الدولار مقابل الين لأدنى مستوى في أسبوع عند 134.67، وسجل في أحدث تعاملات 135.55 ين، بانخفاض 1.5 %

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.9 % إلى 104.02.

وتظهر البيانات تراجع التضخم في أسعار المستهلكين في نوفمبر على أساس سنوي بعد هبوط تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، ليصل التضخم السنوي لأدنى مستوى في ما يقرب من عام.

وخلال الأشهر الاثني عشر حتى نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.1 %، وهو أقل ارتفاع منذ ديسمبر من عام 2021، بعد ارتفاع 7.7 % في أكتوبر.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع 0.2 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 % في أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، زاد التضخم الأساسي في نوفمبر بنسبة 6% بعد ارتفاع 6.3 % في أكتوبر الماضي.