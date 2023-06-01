سعر الدولار يهبط الخميس وسط احتمالات توقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة

تراجع سعر الدولار عن أعلى مستوى في شهرين، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقليص المستثمرين توقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، هذا الشهر، لكن تصويت مجلس النواب بالموافقة على تعليق سقف الدين قدَّم بعض الدعم للعملة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومرَّر مجلس النواب الأمريكي، المنقسم أمس الأربعاء، مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وتحوَّل التركيز الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مع المشروع، قبل أيام من موعد متوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

ولم يُظهر الدولار تغيرًا يُذكَر فور حدوث هذا التطور، لكنه حقق مكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوّض بعض الخسائر التي تكبّدها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع اليورو مقابل الدولار 0.07% إلى 1.0681 دولار، بينما هبط الإسترليني 0.01% إلى 1.24395 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13% إلى 104.28، لكنه تراجع بذلك عن أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين، الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، مع تقليص المتعاملين توقعاتهم بإعلان المركزي الأمريكي رفعًا آخَر لأسعار الفائدة، هذا الشهر.

وهبط الين الياباني بما يقرب من 0.2% إلى 139.59 مقابل الدولار.

وسجل اليوان الصيني 7.1184 مقابل الدولار، في أحدث تداولات في التعاملات الخارجية، مبتعدًا عن أدنى مستوى في 6 أشهر سجّله الجلسة السابقة؛ مدعومًا بمسح لنشاط الشركات الخاصة، يوم الخميس، أظهر أن أنشطة المصانع الصينية تحولت على غير المتوقع للنمو في مايو، بعد تراجع في أبريل.

وتلقّى الدولار الأسترالي دعمًا بتقرير أنشطة المصانع الصينية، يوم الخميس، وصعد في أحدث تداولات 0.11% مسجلًا 0.6511 دولار أمريكي. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.6010 دولار أمريكي.