سعر الدولار يهبط الخميس واليورو يسجل أعلى مستوى في عام

هبط سعر الدولار، وسجل اليورو أعلى مستوى في عام واحد أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الماضي، مما عزز التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء سياسة التشديد النقدي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الجملة 0.5 % في مارس ، فيما تراجعت أسعار السلع الأساسية 0.1%.

وأظهرت بيانات أخرى أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة أخرى إلى تراجع قوة سوق العمل وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تضعف الطلب في الاقتصاد.