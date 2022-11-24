سعر الدولار يهبط الخميس مع تحسن شهية المخاطرة بعد محضر الإحتياطي الفيدرالي

هبط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكشف المحضر المرتقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر الجاري، أن المسؤولين على قناعة كبيرة بأن بإمكانهم التحرك الآن بخطوات أصغر في رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 % إلى 105.75 بعد تراجعه 1% مساء الأربعاء.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية هذا الشهر للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأقل من المتوقع عززت الآمال في وتيرة أكثر اعتدالا في رفع الفائدة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الدولار 5.1 % في نوفمبر تشرين الثاني متجها صوب أسوأ أداء شهري في 12 عاما.

وكان الين الياباني أحد أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار وارتفع 0.5 % إلى 138.88.

وصعد اليورو 0.39 % إلى 1.0435 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول له زيادة 0.43 بالمئة إلى 1.2090 دولار. وقفز الإسترليني 1.4 بالمئة مساء يوم الأربعاء بعد أن فاقت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني الأولية التوقعات، وإن كانت لا تزال تظهر انكماشا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.25 % إلى 0.675 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.17 % إلى 0.6255 دولار.

وتغلق الأسواق الأمريكية يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.