سعر الدولار يهبط الخميس بعد شهادة رئيس المركزي الأمريكي والإسترليني يصعد

اقترب سعر الدولار يوم الخميس من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات بعدما تمسك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية التي لم تشمل مفاجآت تذكر.

وارتفع الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في عام قبل إعلان قرار بنك إنجلترا الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المرجح أن يبقي تقرير عن التضخم، الذي يواصل تسجيل مستويات مرتفعة، صدر يوم الأربعاء صناع السياسة في حالة تأهب.

وقال باول في كلمته لأعضاء مجلس النواب في الكونجرس أمس الأربعاء إن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأمريكية يقدم “تكهنا جيدا جدا” عما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي. وتتماشى هذه التصريحات مع ما قاله البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع الماضي.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 102.09 نقطة ليقترب من أدنى مستوى له في 5 أسابيع عند 102 نقطة بعد أن انخفض 0.5 % تقريبا في الجلسة السابقة.

وجرت التعاملات في آسيا على نطاق ضيق مع إغلاق بورصات هونج كونج والصين بسبب عطلة.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0995 مقابل الدولار ليواصل صعوده بعد ارتفاعه 0.65 بالمئة يوم الأربعاء.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.2755 مقابل الدولار.

ومن المقرر أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي في وقت لاحق يوم الخميس بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع. وينقسم المتعاملون ما بين رفعها بواقع 25 و50 نقطة أساس.

وانخفض الدولار 0.05 % إلى 141.81 مقابل الين بعد أن لامس ذروة سبعة أشهر عند 142.37 مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة.

واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية أمس الأربعاء عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر وسجل في أحدث التعاملات 7.1823 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.51 % إلى 0.6762 مقابل الدولار، كما هوى الدولار النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.6190 مقابل العملة الأمريكية