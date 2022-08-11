سعر الدولار يهبط الخميس بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في أمريكا

هبط سعر الدولار الأمريكي عقب تقرير أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة لشهر يوليو أثار توقعات بدورة أقل تشديدا للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي.

ولم تتغير أسعار المستهلكين الأمريكيين على أساس شهري في يوليو بفعل هبوط حاد في تكلفة البنزين، وهو ما يقدم أول بادرة ملموسة تهدئ من روع الأمريكيين الذين عانوا من قفزات في التضخم على مدار الماضين المنصرمين.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.2 % في المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في أعقاب هبوط بحوالي 20 % في تكلفة البنزين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة عملات أمس الأربعاء 1.025 % إلى 105.26 في أواخر جلسة التداول.

وتراجع سعر الدولار 1.58 بالمئة إلى 132.97 ين بعد أن هبط لفترة وجيزة بما يصل إلى 2.3 في المئة أمام العملة اليابانية، وهو أكبر انخفاض منذ مارس آذار 2020 .

وصعد اليورو 0.83 % إلى 1.0297 دولار بينما ارتفع الجنيه الاسترليني 1.16 % إلى 1.2214 دولار، لتسجل العملتان كلتاهما أفضل أداء ليوم واحد منذ منتصف يونيو

وقفز الدولار الاسترالي، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس للمخاطرة، 1.74 % إلى 0.7083 دولار أمريكي.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 2.1 % إلى 23 ألف و651 دولار.