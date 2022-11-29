سعر الدولار يهبط الثلاثاء واليوان يصعد وسط آمال تخفيف قيود كورونا بالصين

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام عدد من العملات الأخرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة العملات، 0.4 % إلى 106.23 بعد ارتفاعه 0.5 % في ختام الجلسة السابقة.

واحتفظت العملة الأمريكية بدعم هامشي من تصريحات تشير إلى السياسة المتشددة جاءت على لسان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليل الاثنين.

ويترقب السوق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غدا الأربعاء بحثا عن أي إشارات جديدة عن المزيد من التشديد النقدي. كما ينتظر بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لشهر نوفمبر الجاري، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر .

وارتفع اليوان في الخارج 1.2 % إلى 7.1607 للدولار بعد بيان صادر عن الحكومة الصينية أعلن عن عقد مؤتمر صحفي لخبراء من لجنة الصحة الوطنية ووكالتين أخريين معنيتين بمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء بشأن فيروس كورونا، والذي من المحتمل أن يشهد الإعلان عن تخفيف قيود كورونا.

كما صعد اليوان في الصين 0.66% إلى 7.1594 للدولار.

وسجل الين الياباني ارتفاعا في أحدث التداولات 0.3 ليصل إلى 138.525 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي أيضا 0.8% إلى 0.6708 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي أيضا 0.9 % إلى 0.6214 دولار.

وعزز الجنيه الإسترليني موقفه أمام الدولار مرتفعا 0.4 % إلى 1.2007 دولار.

كما صعد اليورو 0.4 % إلى 1.0382 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار في ختام الجلسة السابقة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الأربعاء، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يصل التضخم إلى 10.4 % على أساس سنوي.

وقبل ذلك، من المتوقع صدور بيانات التضخم من إسبانيا وألمانيا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.