سعر الدولار يهبط الثلاثاء مع تحسن شهية المخاطرة

سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضا على نطاق واسع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما ارتفع سعر الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مع تنامي شهية المخاطرة بعد أن أعلنت الصين أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي ذات الصلة بفيروزس كورونا المستجد كوفيد-19″ على المسافرين الوافدين في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.65 % إلى 0.63115 دولار أمريكي في حين صعد الدولار الأسترالي 0.25 % إلى 0.67485 دولار في معاملات هزيلة في مجملها بسبب عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أمس الإثنين أن الصين ستلغي شرط إلزام المسافرين الوافدين بالخضوع للحجر الصحي فور الوصول بدءا من الثامن من يناير، رغم زيادة إصابات كوفيد-19، وفي الوقت نفسه خفضت بكين قواعد التعامل مع الإصابات بالمرض إلى الفئة بي الأقل صرامة من الفئة إيه الأعلى تشددا.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.20865 دولار بينما صعد اليورو 0.06% إلى 1.06395 دولار.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات عند 104.12، وارتفع الين الياباني 0.1% إلى 132.75 مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية سجلت بيتكوين انخفاضا طفيفا إلى 16914 دولارا في أحدث تداول لها في حين انخفضت عملة إيثر 0.1% إلى 1227 دولارا.