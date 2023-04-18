سعر الدولار يهبط الثلاثاء على وقع بيانات صينية

سجل سعر الدولار هبوطا خلال التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، معيدًا بعض المكاسب الليلية حيث عززت بيانات النمو الصينية الصحية معنويات المخاطرة.

وهبط الدولار الأمريكي إلى 101.380 مقابل سلة من العملات الأجنبية نزولًا بـ 0.41%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5٪ بين عشية وضحاها.

الاقتصاد العالمي يتحسن

يبدو أن تعافي الصين بعد كوفيد يسير على الطريق الصحيح، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الثلاثاء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم توسع بنسبة 4.5٪ في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات بمعدل نمو 4٪، وتسارعًا حادًا عن قراءة الربع السابق البالغة 2.9٪.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بأكثر من 10٪، مسجلة أعلى مستوى لها في عامين تقريبًا، مما يعزز الآمال في أن تعافي البلاد بعد الوباء لا يزال على المسار الصحيح.

وقد عززت هذه الأخبار التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي، على حساب الدولار كملاذ آمن.

حسابات الفيدرالي

,ارتفع تداول العملة الأمريكية يوم الإثنين بعد أن أظهرت البيانات أن نشاط التصنيع في ولاية نيويورك ارتفع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مما رفع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه القادم في مايو.

وقال المحللون لدى أي إن جي في مذكرة إنه “مع استمرار ظروف السوق في الاستقرار قليلاً … يبدو من المحتمل الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ثم الضغط على زر الإيقاف المؤقت لانتظار تأثيرات شروط الائتمان الأكثر تشديدًا الناجمة عن الاضطرابات المصرفية في مارس”.