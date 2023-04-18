سعر الدولار يهبط الثلاثاء بعد بيانات قوية من الصين وارتفاع اليورو والإسترليني

سجل سعر الدولارالأمريكي هبوطا مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات عن نمو أفضل من المتوقع في الصين، بينما دعمت بيانات الأجور القوية في بريطانيا الجنيه الإسترليني، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 4.5 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام متجاوزا توقعات المحللين بنمو يبلغ أربعة بالمئة، بعدما أدى رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 إلى تعزيز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات منفصلة عن النشاط في مارس في الصين أيضا تسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 10.6 % ليتجاوز التوقعات ويصل إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبا، كما زاد نمو إنتاج المصانع لكنه جاء أقل بقليل من المتوقع.

وقال تييري ويزمان الخبير في البورصات العالمية وأسعار الفائدة بمجموعة ماكواري في نيويورك: “انخفاض الدولار قليلا مقابل العملات الرئيسية يرجع إلى قوة الصين… عندما يكون أداء بقية العالم جيدا أو أفضل من أداء الولايات المتحدة من حيث النشاط، فهذا عادة ما يكون سيئا للدولار”.

وذكر ويزمان أن أحد أسباب تراجع العملة الأمريكية هو احتمال انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة في الوقت الحالي مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

وأضاف: “هناك فرصة جيدة في أن يستمر أداء اليورو والجنيه الإسترليني بشكل جيد… ويبدأ الأمر بتراجع التضخم في الولايات المتحدة، وهو أمر لا يعول عليه الناس حقا”.

وارتفع اليورو 0.37 % إلى 1.0966 مقابل الدولار بعد انخفاض بأكثر من نصف بالمئة على مدى يوميين متتاليين.

فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.372 %. وكان قد ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في آخر جلستي تداول.

وهبط اليوان الصيني في التداولات الخارجية 0.02 % إلى 6.8799 مقابل الدولار.

وقفز الجنيه الإسترليني رغم الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير مع استمرار نمو الأجور أعلى من المتوقع، مما قد يدفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو.

وبلغ الإسترليني 1.2433 مقابل الدولار في أحدث تداول بزيادة 0.48 % خلال يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.34 % إلى 0.672 مقابل الدولار بعدما أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أنه كان يفكر في رفع أسعار الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في أبريل قبل أن يقرر التوقف عن ذلك.

وصعد الين الياباني 0.38 5 إلى 133.99 مقابل الدولار.

وانخفض البيزو المكسيكي 0.33 % إلى 18.07 مقابل الدولار.