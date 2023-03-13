سعر الدولار يهبط الإثنين مع التدخل لكبح تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين هبوطا مع تدخل السلطات الأمريكية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي (إس.في.بي) حيث يأمل المستثمرون في أن يتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مسارا نقديا أقل تشددا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت الحكومة الأمريكية عن عدد من الإجراءات وقالت إن كل المودعين في (إس.في.بي) سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارا من اليوم الإثنين. وقال مسؤولون أيضا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك يوم الأحد وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ست عملات، 0.153% إلى 104.080. وارتفع سعر الين 0.34% إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذا آمنا.

وارتفع سعر اليورو 0.44% إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر الجنية الإسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47% خلال اليوم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.79% إلى 0.663 دولار، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.616 دولار.