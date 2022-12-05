سعر الدولار يهبط الإثنين بعد ارتفاع شهية المخاطرة بفعل تخفيف قيود كورونا في الصين

هبط سعر الدولار بوجه عام خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب أسبوع صعب ليهبط إلى أقل من 7 يوان صيني مع تحسن المعنويات تجاه الأصول عالية المخاطر بعد تلميحات إلى تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأعلنت المزيد من المدن الصينية، بما في ذلك المركز المالي شنغهاي وأورومتشي في أقصى الغرب، عن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في مطلع الأسبوع في أعقاب الاحتجاجات غير المسبوقة على سياسة صفر كوفيد.

وقال كريستوفر وونغ محلل العملات في “أو.سي.بي.سي”: “قد يبدو أنها خطوات صغيرة، لكنها مع ذلك علامة قوية على أن الصين تتخذ خطوات مدروسة في اتجاه إعادة الفتح”.

وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة يوان في التداولات الخارجية بينما قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4 % إلى 6.9507 للدولار صباح يوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.18 % إلى 104.28، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر أن تصدر في 13 ديسمبر، قبل يوم واحد من اختتام مجلس الاحتياطي اليدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماع السياسات الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الاجتماع.

من ناحية أخرى، تراجع الين الياباني 0.04 بالمئة مقابل الدولار إلى 134.37 للدولار، بعد أن ارتفع 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في أكتوبر وبلغ 151.94.

وصعد اليورو 0.38 % إلى 1.0578 دولار، بعد أن بلغت مكاسبه 1.3 % الأسبوع الماضي. وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.05835 دولار.

وزاد الجنيه الإسترليني إلى 1.23450 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 17 يونيو حزيران، وسجل في أحدث تداولات 1.2339 دولار، بارتفاع 0.42%.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.75 % إلى 0.684 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.31 % إلى 0.643 دولار.