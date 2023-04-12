سعر الدولار يهبط الأربعاء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

انخفض سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل إعلان قراءة التضخم التي تحظى بمتابعة كبيرة في وقت لاحق من اليوم والتي ستقدم مزيدا من المؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد إعلان بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تتركز الأنظار الآن على تقرير التضخم وتتحرك العملة الأمريكية في نطاق ضيق قبيل الإعلان.

وارتفع الإسترليني 0.04 % إلى 1.2432 دولار بينما زاد اليورو في أحدث معاملة بنسبة 0.1 % مسجلا 1.0924 دولار. وابتعدت العملتان عن أدنى مستوياتهما في أسبوع المسجلة يوم الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.05 % إلى 102.07.

وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا: “سيكون الأمر شبيها بتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة الماضي حينما لم تحدث تطورات كبيرة حتى إعلان البيانات، وعندما تصدر البيانات ستكون هناك ردود فعل متنوعة”.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم في مارس 5.2 % على أساس سنوي انخفاضا من 6%، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 5.6%.

وتتوقع الأسواق بنسبة 74 %أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل إلا أنها تتوقع أيضا خفض الفائدة عدة مرات ربما اعتبارا من يوليو حتى نهاية العام.

وعززت اضطرابات القطاع المصرفي التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي الشهر الماضي الرهانات على ألا يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى المستوى الذي كان متوقعا في السابق بهدف تخفيف الضغط على القطاع.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.6658 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.05 % إلى 0.6195 دولار.

وسجلت عملة بتكوين ارتفاعا طفيفا مسجلة 30 ألفا و285 دولارا في أحدث معاملاتها لتستمر فوق مستوى 30 ألف دولار الذي تجاوزته لأول مرة في عشرة أشهر يوم الثلاثاء.