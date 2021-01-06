سعر الدولار يهبط الأربعاء بعد فوز الديمقراطيين فى جورجيا

مقابل سلة من العملات، هبط سعر الدولار 0.3% إلى 89.272. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3653 دولار

شهد سعر الدولار تراجعا في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وتخطي سعر اليورو مستوى مقاومة رئيسي ليبلغ ذروة 32 شهرا بينما بلغ الدولار الأمريكي أقل مستوى في عدة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ومقابل سلة من العملات، بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى منذ أبريل.

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا وبالتالي للأصول عالية المخاطر ولكنه سلبي للسندات والدولار إذ يتسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر.

وارتفع سعر اليورو 0.3 % إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار. وزاد سعر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 % لكل منهما وسجل الأول 0.7798 دولار أمريكي والثاني 0.7289 دولار.

وهبط سعر الدولار أمس الثلاثاء عن مستوى دعم رئيسي مقابل سعر الين وواصل التراجع لأقل مستوى في عشرة أشهر عند 102.60 في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم. كما سجل أقل مستوى في ستة أعوام عند 0.8767 فرنك سويسري.

ومقابل سلة من العملات، هبط سعر الدولار 0.3 % إلى 89.272. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3653 دولار.

فوز ديمقراطي بأحد مقعدي مجلس الشيوخ عن جورجيا

وأفادت بعض وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، بفوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي، وسارع وارنوك بإعلان فوزه على السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر في الانتخابات الفرعية، إلا أن السلطات حتى الآن لم تعلن الفائز في هذه الانتخابات.

وفاز وارنوك على السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلير، وفق ما أعلنت شبكات “سي إن إن” و”سي بي سي” و”إن بي سي” الأمريكية أمس الأربعاء.

وسيصبح وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا، التاريخ، أول سيناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية. ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وخصمه الديمقراطي جون أوسوف.

وتشير النتائج الأولية للتصويت المبكر في ولاية جورجيا الأميركية إلى سباق انتخابي محتدم سيحدد مصير السيطرة على مجلس الشيوخ وقدرة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على تنفيذ أجندة تشريعية طموحة، فيما يتم الاستعداد لتظاهرة كبيرة لدعم الرئيس دونالد ترمب في واشنطن.