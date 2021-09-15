سعر الدولار يهبط الأربعاء بعد بيانات التضخم الضعيفة

بلغ مؤشر الدولار 92.632 دون تغيير يذكر عن أمس الثلاثاء عندما هبط عقب بيانات التضخم قبل أن يرتفع نتيجة الطلب على الملاذ الآمن عقب هبوط وول ستريت.

استقر سعر الدولار الأمريكي داخل نطاقاته الأخيرة مقابل نظرائه خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع قلصت التوقعات بشأن خفض فوري لبرامج التحفيز بينما ضغطت بيانات صينية مخيبة للآمال على اليوان والدولار الأسترالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبلغ مؤشر الدولار 92.632 دون تغيير يذكر عن أمس الثلاثاء عندما هبط عقب بيانات التضخم قبل أن يرتفع نتيجة الطلب على الملاذ الآمن عقب هبوط وول ستريت.

وبينما تستمر معدلات التضخم المرتفعة في الضغط على صناع القرار بالولايات المتحدة، وقد أظهرت بيانات مساء أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي.

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 1.1808 دولار اليوم الأربعاء مستقرا تقريبا عند مستواه في الجلسة السابقة.

ونزل الدولار قليلا إلى 109.595 ين مقتربا من منتصف نطاق التداول في الشهرين الماضيين.

في الوقت ذاته نزل سعر اليوان والدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات صينية تباطؤ نمو مبيعات المصانع والتجزئة بوتيرة أكبر من التوقعات الشهر الماضي.

ونزلت العملة الصينية إلى 6.4433 يوان مقابل الدولار قبل أن يجري تداولها منخفضة 0.1 % إلى 6.4410 يوان ما ينذر بتوقف مكاسب خمسة أيام متتالية.

وهبط سعر الدولار الأسترالي إلى 0.73015 دولار أمريكي لأول مرة في أكثر من أسبوعين بعد البيانات الصينية، لكنه تعافى ليستقر عند 0.7320 دولار أمريكي.

تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ أكتوبر 2020، وجاءت هذه البيانات متوافقة مع توقعات المحلليين.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة في أغسطس بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري، وفقا لبيان صحفي صدر عن وزارة العمل الأمريكية.

وبالتالي تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكتوبر 2020.

وجاء معدل التضخم السنوي متماشيا مع توقعات المحللين، حيث كان من المتوقع أن يبلغ التضخم على أساس شهري 0.4%.