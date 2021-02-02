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سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 على تراجع طفيف

البنك الأهلي المصري يعرض أدنى سعر للعملة الأمريكية
الحسينى حسن 4:15 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21 4:15 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لبيانات البنك المركزي، تعاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، على تراجع طفيف للغاية، مسجلًا 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع، مقابل 15.677 جنيه للشراء، و15.777 جنيه للبيع أمس الإثنين

والشهر الماضي، أنهت العملة الخضراء التعاملات متراجعة بنحو قرش واحد، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك نحو 1.25 مليار دولار خلال آخر أشهر العام المنقضي، لتسجل نحو 17.149 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.897 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، كما صعدت الودائع الأجنبية بالبنوك بقيمة 147.9 مليون دولار، خلال 2020، لتصل إلى مستوى 41.108 مليار دولار.

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السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

قام 24 بنكًا بعرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.68 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلا من بنك كريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي المتحد، وبنك HSBC، وبنك QNB.

سعر الدولار في بنك مصر

تداول بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، في ختام التعاملات مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وليكون بذلك أدنى سعر في السوق المصرية.

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سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

تداول بنك QNB الأهلي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك البنك المصري الخليجي

قام البنك المصري الخليجي، بعرض سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وفي بنك الإمارات دبي الوطني، بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي الكويتي، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

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سعر الدولار في المصرف المتحد

تداول سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

اختتمت العملة الأمريكية تعاملاتها أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- في ختام تعاملات الثلاثاء، مستوى 15.663 جنيه للشراء و15.795 جنيه للبيع، مقابل 15.663 جنيه للشراء و15.794 جنيه للبيع أمس الإثنين.

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بقلم الحسينى حسن

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