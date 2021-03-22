سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الإثنين 22-3-2021 مرتفعًا

كسر متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين 22-3-2021، تراجعه أمام الجنيه في البنوك المصرية، لترتفع أسعار الدولار في المتوسط، بنحو 3 قروش، لتسجل 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، مقابل 15.647 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع أمس الأحد، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت أسعار الدولار في مصر تقلبات ما بين الصعود والهبوط، خلال شهر مارس الجاري، إلا أنها في المجمل تكون مرتفعة قرشين عن مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الأحد، في اجتماع مع رئيس الوزراء، إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.

وعالميًا، استقر سعر الدولار بصفة عامة مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 92.022 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.50 الذي بلغه الشهر الجاري، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض ميد بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، عند 15.69 جنيه للشراء.

بينما تداول بنك الاستثمار العربي، سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، تعاملات اليوم، لدى البنك الأهلي المصري، مرتفعة نحو قرشين، لتصل إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، مقابل مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، أمس الأحد.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، لتكون بذلك مرتفعة قرشين عن مستويات الأمس.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، إلى مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك قناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، بنك الكويت الوطني، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

ويتداول المصرف العربي الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وافتتحت العملة الأمريكية، التعاملات أمام الجنيه، لدى بنك الإسكندرية، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، اليوم الإثنين، مستوى 15.668 جنيه للشراء، و15.797 جنيه للبيع، مقابل 15.641 جنيه للشراء، و15.765 جنيه للبيع.