سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020 على استقرار

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع

أنهى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستقرا في البنوك المصرية تعاملات اليوم الإثنين، عند نفس مستويات أمس الأحد، مسجلًا 15.607 جنيه للشراء، و15.707 جنيه للبيع.

وخسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 4.89 قرش منذ بداية نوفمبر طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للبيع، و15.71 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

انخفض سعر شراء الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.595 جنيه للشراء مقابل 15.603 للبيع، بينما ارتفع سعر البيع من 15.725 جنيه إلى 15.726 جنيه.