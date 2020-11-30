بنـــوك

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020 على استقرار

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع
الحسينى حسن 5:25 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 5:25 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أنهى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستقرا في البنوك المصرية تعاملات اليوم الإثنين، عند نفس مستويات أمس الأحد، مسجلًا 15.607 جنيه للشراء، و15.707 جنيه للبيع.

وخسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 4.89 قرش منذ بداية نوفمبر طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

اقرأ أيضا  مسئولو البنوك:العملاء فى السوق المصرية مستعدون لـ«التحول الرقمى»

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأحد 29-11-2020

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للبيع، و15.71 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

اقرأ أيضا  الإقبال يتواصل على سندات الخزانة المحلية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

انخفض سعر شراء الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.595 جنيه للشراء مقابل 15.603 للبيع، بينما ارتفع سعر البيع من 15.725 جنيه إلى 15.726 جنيه.

وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

تطور سعر الدولار في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2020
تطور سعر الدولار في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2020
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020

الحسينى حسن 4:48 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

بنك القاهرة: طرح حصة في البورصة مرهون بتحسن الأوضاع في الوقت الراهن

المال - خاص 4:11 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

بنك القاهرة يتفاوض علي قرض بـ 50 مليون يورو مع مؤسسات خارجية

‫محمود الصباغ‬‎ 3:25 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

طارق فايد : 156 مليار جنيه إجمالى ودائع بنك القاهرة

فاطمه امام 3:13 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

رئيس بنك مصر: قرارات «المركزي» حدَّت من الآثار السلبية لفيروس كورونا

فاطمه امام 3:02 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

مؤتمر الناس والبنوك يُكرم محمد الإتربي بجائزة فخر العرب

فاطمه امام 1:44 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20