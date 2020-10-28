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سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020 مستقرا

بنك الاستثمار العربي يعرض أدنى سعر للعملة الخضراء في السوق المصرية
الحسينى حسن 5:17 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20 5:17 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

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أنهى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية ، تعاملات اليوم الأربعاء، مستقرًا عند مستويات الأمس، ليسجل 15.656 جنيه للشراء و15.756 جنيه للبيع.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه على مدار شهر أكتوبر الجاري بنحو 5.17 قرش.

السعر الأعلى للدولار في السوق

تداول 19 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

والبنوك التسعة عشر هي: بنك كريدي أجريكول، بنك البركة، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك التعمير والإسكان، بنك HSBC، بنك QNB.

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السعر الأقل للدولار في السوق

عرض بنك الاستثمار العربي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى لها بالسوق في نهاية تعاملات الأربعاء، ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

بنوك تعرض الدولار بين أعلى وأدنى سعر

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات لدى 9 بنوك، نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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وقائمة البنوك تضم كلًا من بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

ملاين الدولارات
الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر في ختام تعاملات الأربعاء، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي، نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار الرسمي قليلًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.647 جنيه للشراء و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.646 جنيه للشراء و15.772 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

وسعر الدولار الرسمي المُعلن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار أمام الجنيه خلال 9 أشهر
سعر الدولار فى مصر فى الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2020

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بقلم الحسينى حسن

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