سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الأربعاء 13-1-2021 على زيادة طفيفة

أنهى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية ، طبقا لبيانات البنك المركزي، تعاملات اليوم الأربعاء 13-1-2021، على زيادة طفيفة.

وارتفع متوسط العملة الأمريكية في ختام التعاملات بنحو 1.1 قرش، ليسجل 15.626 جنيه للشراء، و15.726 للبيع، مقابل 15.614 جنيه للشراء، و15.714 للبيع أمس الثلاثاء.

ومنذ بداية الشهر الجاري، فقدت العملة الخضراء نحو 5.6 قرش أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

قام نحو 19 بنكًا، بعرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية في ختام تعاملات اليوم، مسجلة 15.63 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلا من بنك كريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي، وبنك البركة، وبنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك HSBC.

وسجل أقل سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق 15.61 جنيه لدى 3 بنوك من بينها بنك مصر إيران.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

عرض بنك أبوظبي التجاري، سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، ليكون بذلك مرتفعا قرش واحد مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

تداول سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى بنك التعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعرض البنك التجاري الدولي CIB، سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك فيصل الإسلامي، إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حقق سعر الدولار الرسمي ارتفاعًا أمام الجنيه -المعلن من قبل البنك المركزي المصري، ويتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- اليوم الأربعاء، ليصل إلى 15.612 جنيه للشراء و15.744 للبيع، مقابل 15.601 جنيه للشراء و15.731 للبيع أمس الثلاثاء.