سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الأربعاء 9-12-2020 مرتفعًا

أنهى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع، ليسجل 15.637 جنيه للشراء و15.737 جنيه للبيع، مقابل 15.628 جنيه للشراء و15.728 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

وصعد متوسط سعر العملة الأمريكية بالبنوك بنحو 3 قروش منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.64 جنيه في 23 بنكًا بختام تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للبيع، و15.74 للشراء. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.632 جنيه للشراء و15.757 جنيه للبيع، مقابل 15.615 جنيه للشراء و15.746 جنيه للشراء أمس الثلاثاء.