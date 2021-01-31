سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الأحد 31-1-2021 على استقرار نسبي

شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا أمام الجنيه في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 31 يناير 2021، ليسجل 15.677 جنيه للشراء، و15.777 جنيه للبيع، مقابل 15.676 جنيه للشراء و15.776 جنيه للبيع الأسبوع الماضي.

وخلال يناير شهدت العملة الخضراء تأرجحًا ما بين الصعود والهبوط أمام الجنيه، إلا أنها في المجمل تكون أنهت الشهر متراجعة بنحو قرش واحد، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

يذكر أنه ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية إلى نحو 26 مليار دولار خلال مطلع 2021، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض 22 بنكًا في السوق المصرية، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى ليسجل 15.68 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي، البنك العقاري المصري العربي، بنك التنمية الصناعية، بنك أبوظبي التجاري، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المتحد، بنك HSBC، بنك QNB الأهلي.

وسجل أدنى سعر للعملة الأمريكية في السوق المصرية مستوى 15.62 جنيه للشراء لدى بنك عوده. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتم سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، تعاملات شهر يناير عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تداول بنك قناة السويس سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

عُرض سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف العربي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك التعمير والإسكان، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

اختتم سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في بنك HSBC

عرض بنك “HSBC” الأهلي، العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وتباين سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي-الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- في ختام التعاملات، ليصل إلى مستوى 15.666 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع، من 15.669 جنيه للشراء و15.794 للبيع.