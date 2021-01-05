سعر الدولار ينهي تعاملات الثلاثاء 5-1-2021 متراجعًا 2.5 قرش

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية ، طبقًا لبيانات البنك المركزي، بقيمة 2.5 قرش، ليختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 5-1-2021، عند 15.651 جنيه للشراء، و15.751 جنيه للبيع، مقابل 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع أمس الإثنين.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء.

بينما سجل أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.63 جنيه لدى بنك HSBC.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

خفض البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرش واحد خلال التعاملات، ليصل إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

يذكر أن البنك الأهلي المصري، جمع حصيلة من العملة الصعبة تبلغ 108 مليارات دولار منذ بداية تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016، وحتى نوفمبر 2020، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الإدارة يحيى أبوالفتوح.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية 15.66 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك عوده 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك قناة السويس، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري

تداول بنك أبوظبي التجاري سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك QNB الأهلي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات الثلاثاء، ليسجل 15.632 جنيه للشراء و15.758 جنيه للبيع، مقابل 15.660 جنيه للشراء و15.790 جنيه للبيع.