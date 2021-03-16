سعر الدولار ينهي تعاملات الثلاثاء 16-3-2021 على استقرار نسبي

بنك أبوظبي الأول يعرض أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصرية

اختتم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه على استقرار نسبي في البنوك المصرية؛ ليصل إلى مستوى 15.658 جنيه للشراء، و15.757 جنيه للبيع، مقابل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع أمس الإثنين.

ومنذ بداية شهر مارس الجاري، شهد متوسط سعر العملة الخضراء تقلبات ما بين الصعود والهبوط، إلا أنه استقر اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوى أسعار إغلاق شهر فبراير الماضي.

وصعدت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر فى شهر فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، لتصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، الأربعاء الماضي، تصنيفها الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

سعر الدولار اليوم

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أدنى سعر في السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – اليوم، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه إلى قرب أعلى مستوى في السوق المصرية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، في ختام تعاملات اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك التجاري الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، لدى بنك HSBC.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.641 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.647 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، أمس الإثنين.