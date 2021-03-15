سعر الدولار ينهي تعاملات الإثنين 15-3-2021 على ارتفاع طفيف

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 15-3-2021، بنحو 2.2 قرش بختام التعاملات أمام الجنيه لدى البنوك المصرية، ليصل إلى مستوى 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع، مقابل 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع أمس الأحد.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهد متوسط سعر العملة الخضراء تقلبات ما بين الصعود والهبوط خلال شهر مارس الجاري، إلا أنه استقر اليوم الإثنين عند نفس مستوى أسعار إغلاق شهر فبراير الماضي.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الأحد، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية، إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الإثنين، تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2020 (عام على جائحة كورونا) ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

بينما تداول بنك كريدي أجريكول، وميد بنك سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، تعاملات الإثنين، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – اليوم، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه إلى قرب أعلى مستوى في السوق المصرية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك قناة السويس، بختام تعاملات اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك البركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

تداول بنك أبوظبي التجاري، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.647 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.618 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع أمس الأحد.