سعر الدولار ينهي تعاملات الأحد 7-2-2021 متراجعًا قرشين

واصل متوسط سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لبيانات البنك المركزي، اليوم الأحد 7 فبراير 2021، لينهي التعاملات فاقدًا قرشين.

واختتم متوسط سعر العملة الخضراء التعاملات عند مستوى 15.610 جنيه للشراء، و 15.710 جنيه للبيع، مقابل 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع الخميس الماضي.

والأسبوع الماضي، أنهى سعر الدولار الأمريكي التعاملات متراجعا 5 قروش أمام الجنيه.

ومنذ بداية شهر فبراير الجاري، انخفضت العملة الأمريكية بنحو 7 قروش مقارنة بمستويات نهاية شهر يناير الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي.

ويأتي استمرار انخفاض العملة الأمريكية بعد أن قرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2021.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – بنحو قرشين، ليصل إلى مستوى 15.591 جنيه للشراء و15.718 جنيه للبيع، مقابل 15.610 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية بختام التعاملات، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

وتداولت 5 بنوك سعر الدولار عند أدنى مستوى له في مصر ليسجل 15.60 جنيه للشراء.

والبنوك الخمسة هى: قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، QNB الأهلي.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصري متراجعا قرشين، ليصل إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وتداول بنك مصر – ثانى أكبر البنوك فى السوق المصرية من حيث الأصول – سعر العملة الأمريكية، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، ليكون بذلك متراجعا قرشين.

سعر الدولار في بنك عوده

تداول بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في الختام عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

قام البنك العربي الأفريقي الدولي، بعرض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وفي البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، في ختام تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

بلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه، بختام التعاملات، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، لدى المصرف العربي الدولي.