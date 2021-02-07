بنـــوك

سعر الدولار ينهي تعاملات الأحد 7-2-2021 متراجعًا قرشين

بنك عوده يعرض العملة الأمريكية عند 15.62 جنيه للشراء
الحسينى حسن 5:00 م, الأحد, 7 فبراير 21 5:00 م, الأحد, 7 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصل متوسط سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لبيانات البنك المركزي، اليوم الأحد 7 فبراير 2021، لينهي التعاملات فاقدًا قرشين.

واختتم متوسط سعر العملة الخضراء التعاملات عند مستوى 15.610 جنيه للشراء، و 15.710 جنيه للبيع، مقابل 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع الخميس الماضي.

والأسبوع الماضي، أنهى سعر الدولار الأمريكي التعاملات متراجعا 5 قروش أمام الجنيه.

ومنذ بداية شهر فبراير الجاري، انخفضت العملة الأمريكية بنحو 7 قروش مقارنة بمستويات نهاية شهر يناير الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي.

ويأتي استمرار انخفاض العملة الأمريكية بعد أن قرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2021.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-2-2021 في مصر

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – بنحو قرشين، ليصل إلى مستوى 15.591 جنيه للشراء و15.718 جنيه للبيع، مقابل 15.610 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية بختام التعاملات، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

وتداولت 5 بنوك سعر الدولار عند أدنى مستوى له في مصر ليسجل 15.60 جنيه للشراء.

والبنوك الخمسة هى: قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، QNB الأهلي.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الجمعة 29-1-2021 في البنوك المصرية
الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصري متراجعا قرشين، ليصل إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وتداول بنك مصر – ثانى أكبر البنوك فى السوق المصرية من حيث الأصول – سعر العملة الأمريكية، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، ليكون بذلك متراجعا قرشين.

سعر الدولار في بنك عوده

تداول بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في الختام عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

قام البنك العربي الأفريقي الدولي، بعرض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-2-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وفي البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021
تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، في ختام تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

بلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه، بختام التعاملات، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، لدى المصرف العربي الدولي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

بنك مصر يتعاون مع «فيكسد سليوشنز» لتعزيز المدفوعات الإلكترونية

الحسينى حسن 5:17 م, الأحد, 7 فبراير 21

تراجع سعر صرف اليورو بمنتصف تعاملات اليوم

فاطمه امام 2:18 م, الأحد, 7 فبراير 21

سعر الريال السعودي يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

فاطمه امام 1:57 م, الأحد, 7 فبراير 21

سعر الدولار يتراجع قرشين بمنتصف تعاملات الأحد 7-2-2021

الحسينى حسن 12:38 م, الأحد, 7 فبراير 21

سعر الدولار اليوم الأحد 7-2-2020 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 8:25 ص, الأحد, 7 فبراير 21

خفض الفائدة ومبادرات «المركزي» يعززان محافظ إقراض البنوك

الحسينى حسن 7:19 ص, الأحد, 7 فبراير 21