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سعر الدولار ينخفض 1.7 قرش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

وعلى مدار الشهر فقدت العملة الخضراء ما يقرب من 8 قروش
الحسينى حسن 1:27 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20 1:27 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

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تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو 1.7 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في نهاية أمس 15.576 جنيه للشراء، و15.676 جنيه للبيع، مقابل 15.593 جنيه للشراء، و15.693 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 7.94 قرش منذ بداية نوفمبر الجاري.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الخميس، وسجل 15.58 جنيه للبيع و15.68 جنيه للشراء.

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سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامى

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

الدولار
الدولار الأمريكي

سعر الدولار فى بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

هبط سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، خلال تعاملات تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.557 جنيه للشراء و15.685 جنيه للبيع، مقابل 15.574 جنيه للشراء و15.701 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

تطور سعر الدولار في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2020
تطور سعر الدولار في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2020
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بقلم الحسينى حسن

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