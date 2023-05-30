سعر الدولار ينخفض وسط ترقب للصعوبات التي قد تواجه إقرار اتفاق سقف الدين الأمريكي

هبط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأمريكي من شهية المخاطرة، وذلك رغم أن إقرار الاتفاق في الكونجرس قد يواجه صعوبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.02% إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة، ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5 %.

وقال عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ يوم الإثنين إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار.

وتسلط هذه المعارضة الضوء على العقبات التي سيواجهها الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لإقرار الاتفاق في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن تصل البلاد إلى الحد الأعلى للدين بحلول يوم الإثنين المقبل على الأرجح.

وارتفع اليورو 0.01% إلى 1.0706 دولار، كما زاد الجنيه الاسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2356 دولار بارتفاع 0.04 % على مدى يوم الثلاثاء.

وزاد الين الياباني 0.11 % إلى 140.31 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار يوم الاثنين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.31% إلى 0.652 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.15% إلى 0.604 دولار.

وهبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.