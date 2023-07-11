سعر الدولار ينخفض مع تحول الأنظار تجاه بيانات التضخم

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، في ظل الترقب عن كثب لبيانات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وبحسب “سي إن بي سي”، حذر الاستراتيجيون لدى بنك “مورجان ستانلي” من تعرض أرباح الشركات لضغوط خلال النصف الثاني من هذا العام، مع تراجع قوة التسعير وبقاء التكاليف ثابتة.

وبحسب أداة “فيد واتش”، ترجح الأسواق بنسبة 93% تقريبًا زيادة نطاق السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، بعد تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال شهر يونيو.

وتصدر بيانات التضخم هذا الأسبوع، في أعقاب مؤشرات عكست استمرار قوة سوق العمل رغم تباطئه، حيث من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، قبل مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس القادم.

كانت بيانات قد أظهرت الجمعة أضاف الاقتصاد الأمريكي الأكبر على مستوى العالم وظائف بأقل وتيرة منذ ديسمبر من عام 2020، ما يبرز الهدوء التدريجي لسوق العمل، رغم استقرار نمو الأجور.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 209 آلاف وظيفة غير زراعية خلال يونيو، وهو ما يقل عن توقعات بإضافة 230 ألف وظيفة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض نمؤشر الدولار بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 101.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.5 نقطة وأقل مستوى عند 101.9 نقطة.