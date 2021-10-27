سعر الدولار ينخفض قليلا الأربعاء والدولار الأسترالي يستقر بعد قفزة بسبب التضخم

تراجع سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حين فقد الدولار الأسترالي بعض مكاسبه، بعد أن قفز إثر بيانات قوية مفاجئة عن التضخم زادت من فرص رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.



واتسمت أسواق العملات بالهدوء في الفترة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينيتش سجل مؤشر الدولار 93.877 منخفضا بأقل من 0.1%.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7513 دولار أمريكي بعد أن صعد إلى 0.7536 دولار مساء أمس الثلاثاء متأثرا ببيانات أظهرت تسارع معدل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى منذ ست سنوات في سبتمبر الماضي.

صعود التضخم في أستراليا

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل التضخم في أستراليا بنسبة 0.8% في ربع سبتمبر 2021م الماضي.

وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار، ميشيل ماركوارت، إن ارتفاع معدل التضخم في أستراليا الشهر الماضي، جاء مدفوعاً بارتفاع كبير في أسعار المساكن الجديدة وأسعار الوقود.

وتراجع سعر الدولار 0.4% أمام الين وجرى تداوله بسعر 113.745 ين للدولار ليظل داخل نطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات البالغ 114.695 ين الذي سجله قبل أسبوع.

وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو 0.1″% إلى 1.1605 دولار.

ونزل سعر الجنيه الاسترليني 0.2% أمام اليورو إلى 84.39 بنس لليورو.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر البتكوين 2% إلى 59114 دولارا منخفضة عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 67016.50 الذي سجلته الأسبوع الماضي.