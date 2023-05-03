سعر الدولار ينخفض بعد تراجع الوظائف الجديدة في أمريكا

هبط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات تراجع الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة في مارس وذلك قبل يوم من رفع متوقع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وانخفضت الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مكافحة التضخم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات المصانع ارتفعت 0.9% في مارس، وهو ما يقل عن التوقعات بارتفاعها 1.1%.

تأتي تلك البيانات في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون توقع ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيتوقف مؤقتا عن رفع الفائدة عندما يختتم اجتماعاته التي تستمر يومين يوم الأربعاء أم سيعلن زيادة جديدة إذا استمر التضخم مرتفعا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.22% إلى 101.93 نقطة بعد أن سجل في وقت سابق 102.40 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل.

وارتفع اليورو 0.23% أمام العملة الأمريكية إلى 1.1001 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.0940 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أبريل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.51 5 إلى 0.6664 دولار، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 0.6717 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أبريل.

وقفزت العملة الأسترالية مقابل الدولار بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة إلى 3.85% وقال إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول.

وارتفع الين مستردا خسائره التي مني بها في وقت سابق بعدما قرر بنك اليابان (المركزي) الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

وتراجع الدولار 0.56% إلى 136.67 ين بعد أن سجل في وقت سابق 137.78 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من مارس.