سعر الدولار ينخفض انتظارا لكلمة جيروم باول اليوم

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، متخليًا عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، لكن النشاط محدود حيث يبحث المتداولون عن المزيد من إشارات السياسة النقدية من الخطب التي ألقاها سلسلة من محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. .

انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.01٪ إلى 105.440، بعد ارتداده من أدنى مستوى له خلال شهرين عند 104.84 في وقت سابق من الأسبوع.

وعانى الدولار من عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة، ولكن كانت هناك درجة من التماسك هذا الأسبوع بعد أن حذر عدد من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد الرضاء عن النفس.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الأربعاء: “إن انخفاض سعر الفائدة ليس أمرًا مرجحًا أن يحدث على المدى القصير”.