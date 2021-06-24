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سعر الدولار ينخفض الخميس والتركيز يتجه لبيانات النمو والبطالة

يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي في الساعة 9:05 ص بتوقيت جرينتش،
محمد عبد السند 2:18 م, الخميس, 24 يونيو 21 2:18 م, الخميس, 24 يونيو 21

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انخفض سعر الدولار بشكل طفيف في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الخميس، بعد أن أمضى الأسبوع متراجعا بشكل تدريجي عن أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها بعد التحول المفاجئ للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأسبوع الماضي وتغيير توقعات الفائدة نحو رفعها في وقت مبكر عما كان متوقع سابقا. وذلك في ظل انتظار بيانات النمو والبطالة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم.

وخلال تداولات الصباح كانت أسواق العملات هادئة في ظل عدة تصريحات وردت عن أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وانتظار المستثمرين أي إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت سحب التحفيز النقدي من الأسواق.

ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي في الساعة 9:05 ص بتوقيت جرينتش، بعد أن قلص بعض المكاسب التي سجلها قرب أعلى مستوى في شهرين عند 92.408 يوم الجمعة الماضي. وفي المقابل ارتفع سعر اليورو قليلا مقابل الدولار بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 1.1939 دولار.

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ويذكر أن سعر الدولار حصل على بعض الدعم خلال الليل من اثنين من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قائلين إن فترة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد تستمر لفترة أطول من المتوقع. حيث يتوقع روزينجرن ارتفاع التضخم أعلى 2% بقليل خلال عام 2022. فيما أشار عضو الفيدرالي الأمريكي كابلان إلى أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك إلى رفع الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2022. لكن قال محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء إن ضغوط الأسعار يجب أن تخف من تلقاء نفسها.

ومن المقرر أن يتحدث ستة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس، بمن فيهم عضو لجنة البنك الاحتياطي الفيدرالي، جون ويليامز، الذي قال أمس الأول الثلاثاء إن أي محادثة حول موعد تعديل أسعار الفائدة ما زالت بعيدة.

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على صعيد مختلف، يتركز اهتمام السوق حاليا على اجتماع بنك إنجلترا وإعلان السياسة في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. ليس من المتوقع حدوث تغييرات في السياسة ولكن المستثمرين سيبحثون عن أي تلميحات بأن بنك إنجلترا سيتبع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تصاعد ضغوط التضخم.

السيناريو المتوقع لقرارات بنك إنجلترا في ظل تطورات بريكست وكورونا
على جانب أخر، انخفض سعر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% مقابل الين بعد أن سجل الزوج أعلى مستوى في 15 شهرا عند 111.11 خلال تداولات أمس الأربعاء. فيما انخفض سعر البيتكوين بحوالي 2%، عند 33000 دولار ، بعد أن تعافى إلى حد ما عندما انخفض إلى 28600 دولار يوم الثلاثاء. تم تداول إيثر بحوالي 1900 دولار.

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هذا وتنتظر الأسواق عدد من البيانات الهامة والمؤثرة على حركة الدولار الأمريكي برئاسة بيانات القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي. ثم بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية وذلك في الساعة 12:30 م بتوقيت جرينتش. ومن المنتظر أن يكون لهذا البيانات تأثير مباشر على حركة الدولار الأمريكي.

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بقلم محمد عبد السند

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