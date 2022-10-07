سعر الدولار ينخفض الجمعة وينتظر دعما قويا من تقرير الوظائف

انخفض سعر الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال تعاملات، اليوم الجمعة، حيث يراهن المستثمرون على تقرير الوظائف غير الزراعية القوي في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يوضح مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفترة المقبلة، حسبما ذكر مؤشر “إنفيستينج دوت كوم”.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بحوالي 0.35% إلى مستويات قرب الـ112، وارتفع بنحو 17% خلال العام حتى الآن.

مسار الفائدة

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى شركة المدفوعات كونفيرا بواشنطن، إن “الدولار يحافظ على مكاسبه بشكل عام في ظل تراجع الأسهم، ومخاوف الركود تلحق الضرر بالعملات الأوروبية.”

“يعكس ارتفاع سعر الفائدة أيضًا مراهنة السوق على تقرير وظائف قوي آخر يعزز مسار معدل الفائدة المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي.”

ومن المقرر إصدار تقارير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، اليوم الجمعة، حيث يتوقع الاقتصاديون طباعة رئيسية من 250 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ315000 في أغسطس.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز، أمس الخميس، أن سعر الفائدة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتجه إلى 4.5%- 4.75% بحلول ربيع عام 2023، حيث يزيد الاحتياطي الفيدرالي من تكاليف الاقتراض لخفض التضخم المرتفع للغاية.

الدولار أمام اليورو

في حين انخفض اليورو بنسبة 0.9% مقابل الدولار عند 0.9794 دولار، وانخفض في وقت سابق بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي من اجتماع الشهر الماضي، والذي أظهر قلق صانعي السياسة من أن التضخم قد يتعثر عند مستويات عالية بشكل استثنائي.

على صعيد منفصل صرح مصدر لرويترز نقلًا عن أرقام مؤقتة، بأن الحكومة الألمانية تتوقع أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود العام المقبل، لينكمش بنسبة 0.4% بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

الدولار والعملات الأخرى

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5% مقابل الدولار عند 1.1151 دولار. كما تعزز اليورو مقابل الجنيه الاسترليني، مرتفعًا 0.7% إلى 87.83 بنس.

أما مقابل الين، فقد ارتفع الدولار 0.3% إلى 145.05. ووصل إلى أعلى مستوى للجلسة عند 145.135، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 145.90 ين الذي لمسه في 22 سبتمبر، مما أدى إلى تدخل السلطات اليابانية في شراء الين.

كما ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.8% إلى 0.9906 فرنك.

بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 1.12% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6412 دولار أمريكي، ولا يزال يكافح بعد ارتفاع متواضع غير متوقع بمقدار 25 نقطة أساس في أستراليا.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.9%، مقابل الدولار الكندي 1.3743 دولار كندي.